Соцопрос Mtavari Arkhi: в четырех самоуправляемых городах лидируют кандидаты «Нацдвижения»

Согласно социологическому опросу, проведенному по заказу Mtavari Arkhi, в Тбилиси лидирует кандидат в мэры «Грузинской мечты» Каха Каладзе, в остальных четырех самоуправляемых городах – кандидаты от «Единого национального движения».
Гражданам был задан вопрос: «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за кого вы бы проголосовали?». Ответы распределились следующим образом:
Тбилиси:
- Ника Мелиа («Единое национальное движение») — 48,4%;
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 51,6%
Зугдиди:
- Анзор Мелиа («Единое национальное движение») — 54,7%;
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 45,3%.
Рустави:
- Давид Киркитадзе («Единое национальное движение») — 53,1%;
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 46,9%.
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение») — 51,7%;
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 48,3%.
Батуми:
- Георгий Киртадзе («Единое национальное движение») — 51,3%;
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 48,7%.
Погрешность исследования составляет 3 процента. Опрос проводился Ipsos Global с 23 по 27 октября.
Напомним, 30 октября в 20 городах Грузии, в том числе пяти самоуправляемых, пройдет второй тур голосования. Первый тур выборов в органы местного самоуправления состоялся 2 октября.