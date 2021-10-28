Соцопрос Mtavari Arkhi: в четырех самоуправляемых городах лидируют кандидаты «Нацдвижения»

Согласно социологическому опросу, проведенному по заказу Mtavari Arkhi, в Тбилиси лидирует кандидат в мэры «Грузинской мечты» Каха Каладзе, в остальных четырех самоуправляемых городах – кандидаты от «Единого национального движения».

Гражданам был задан вопрос: «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за кого вы бы проголосовали?». Ответы распределились следующим образом:

Тбилиси:

Ника Мелиа («Единое национальное движение») — 48,4%;

Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 51,6%

Зугдиди:

Анзор Мелиа («Единое национальное движение») — 54,7%;

Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 45,3%.

Рустави:

Давид Киркитадзе («Единое национальное движение») — 53,1%;

Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 46,9%.

Кутаиси:

Хатия Деканоидзе («Единое национальное движение») — 51,7%;

Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 48,3%.

Батуми:

Георгий Киртадзе («Единое национальное движение») — 51,3%;

Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 48,7%.

Погрешность исследования составляет 3 процента. Опрос проводился Ipsos Global с 23 по 27 октября.

Напомним, 30 октября в 20 городах Грузии, в том числе пяти самоуправляемых, пройдет второй тур голосования. Первый тур выборов в органы местного самоуправления состоялся 2 октября.