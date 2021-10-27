Украинский адвокат Саакашвили заявил, что его не пустили в Грузию

Украинский адвокат Михаила Саакашвили Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию. На своей страничке в соцсети Facebook он опубликовал фото из салона самолета, которым, как утверждает юрист, его отправили из Тбилиси обратно в Киев.

«Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину».

В телефонном разговоре с телекомпанией Formula Грушовец сообщил, что с документами у него все было в порядке. Несмотря на просьбу предоставить в письменном виде аргументы, почему его не пускают в Грузию, пограничники этого не сделали.