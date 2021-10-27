Омбудсмен Украины навестила Саакашвили в тюрьме

Омбудсмен Украины Людмила Денисова навестила Михаила Саакашвили в 12-м исправительном учреждении в Рустави. По ее словам, первостепенной задачей является выяснить, защищены ли должным образом права третьего президента Грузии.

«Сегодня у нас была возможность навестить гражданина Украины Саакашвили. Я лично хочу ознакомиться с состоянием его здоровья потому что сегодня 27-й день его голодовки. Хочу ознакомиться с обстановкой и убедиться, что в клинике при пенитенциарном учреждении ему окажут помощь. Если больница не соответствует нормам, необходимым для президента, я готова встретиться с его личным врачом. Главная цель моего визита – выяснить насколько его права здесь защищены», — рассказала журналистам Денисова.

Напомним, Михаил Саакашвили занимает должность председателя Национального совета реформ при президенте Украины.

Напомним также, что экс-президент был задержан в Тбилиси 1 октября. С тех пор он голодает в знак протеста.