«Европейская народная партия» призвала власти немедленно госпитализировать Саакашвили

«Европейская народная партия» призывает власти Грузии немедленно перевезти Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

«Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния его здоровья Михаила Саакашвили. Мы призываем власти Грузии срочно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую больницу; не сделав этого, власти несут ответственность за любое ухудшение состояния его здоровья», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter партии.

We are concerned with reported @SaakashviliM's health deteriorated conditions. We call on Georgian authorities to transfer urgently former President Saakashvili to an appropriate civil hospital; by not doing so, authorities bear responsibility for any aggravation of his health.

— EPP (@EPP) October 27, 2021