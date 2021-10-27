European Peoples Party #новости возвращение Саакашвили, Грузия-Евросоюз, европейская народная партия, Михаил Саакашвили

«Европейская народная партия» призвала власти немедленно госпитализировать Саакашвили

SOVAОт

«Европейская народная партия» призывает власти Грузии немедленно перевезти Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

«Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния его здоровья Михаила Саакашвили. Мы призываем власти Грузии срочно перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующую гражданскую больницу; не сделав этого, власти несут ответственность за любое ухудшение состояния его здоровья», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter партии.

Добавим, что «Европейская народная партия» — одно из крупнейших политических объединений в Европе, представленное во всех институтах ЕС.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости