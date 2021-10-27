За 3 дня до выборов 57 столичных семей получили от мэрии жилплощади

За три дня до второго тура выборов в Грузии, который в том числе состоится и в Тбилиси, действующий градоначальник и кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе передал 57-ми семьям жилплощадь по символичной цене в 1 лари.

«Вам известно, что у нас есть очень крутая программа. Это узаконивание жилых площадей и их передача по символичной цене в 1 лари тем семьям, которые на протяжении многих лет не могли их узаконить по тем или иным причинам. Мы уже удовлетворили более 2 тысяч семей, мы вернули этим людям радость и счастье. Сегодня имею честь передать 57 семьям по символичной цене в 1 лари жилплощади в районе Самгори», — заявил Каладзе.

Стоит отметить, что после парламентских выборов 2020-го, одним из критических пунктов отчета ОБСЕ/БДИПЧ была запись о том, что в предвыборный период в Грузии отсутствует четкая демаркационная линия между государством и партией власти. «Грузинская мечта» в преддверии голосования анонсирует множество проектов и социальных программ.