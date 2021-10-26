Коронавирус в Грузии: статистика 26 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 762 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 698 944-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 523;

Имерети – 933;

Кахети – 658;

Самегрело – Земо Сванети – 378;

Шида Картли – 378;

Квемо Картли – 273;

Аджария – 179;

Мцхета-Мтианети – 166;

Гурия – 116;

Самцхе-Джавахети – 103;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 55.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 953 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 639 564 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 831 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 523 (+766). Из этого числа 1 530 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 325 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 186 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 975 человек;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 42 362 человека;

На самоизоляции находятся – 36 580 человек.

За последние 24 часа было проведен 48 090 тестов. В том числе 35 647 исследований на антиген и 12 443 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,9%. Показатель за последние 14 дней – 9,05%.