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Hand holds a test tube containing a blood sample, test tube for Covid-19 (coronavirus) analyzing. Laboratory testing patient’s sample

Коронавирус в Грузии: статистика 26 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 762 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 698 944-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 523;
  • Имерети – 933;
  • Кахети – 658;
  • Самегрело – Земо Сванети – 378;
  • Шида Картли – 378;
  • Квемо Картли – 273;
  • Аджария – 179;
  • Мцхета-Мтианети – 166;
  • Гурия – 116;
  • Самцхе-Джавахети – 103;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 55.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 953 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 639 564 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 831 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 523 (+766). Из этого числа 1 530 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 325 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 186 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 975 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
  • Проходят лечение на дому – 42 362 человека;
  • На самоизоляции находятся – 36 580 человек.

За последние 24 часа было проведен 48 090 тестов. В том числе 35 647 исследований на антиген и 12 443 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,9%. Показатель за последние 14 дней – 9,05%.

SOVA

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