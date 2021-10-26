За состоянием здоровья Саакашвили будут наблюдать иностранные врачи

За состоянием здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили будут наблюдать иностранные медики. По словам адвоката экс-главы государства Георгия Гелхаури, вчера, 25 октября, в Тбилиси прибыл голландский врач, а завтра, 27 числа, прибудет украинский реаниматолог.

По словам адвоката, иностранные специалисты проконсультируются с личным врачом Саакашвили, после чего примут свои заключения. «Все, кто болеет за Грузию, беспокоится о состоянии здоровья Саакашвили. Именно этим объясняется тот интерес, который привел их [врачей] в нашу страну», — сказал Гелхаури.

По его словам, в настоящее время состояние здоровья третьего президента оценивается как удовлетворительное, но он становится все слабее, и поддерживать здоровье Саакашвили удается лишь благодаря медикаментозному лечению, назначенному местными врачами.

«Саакашвили благодарит грузинских врачей и реаниматологов, дважды спасших его здоровье. Он также благодарен всем членам консилиума, подготовившим заключение», — сказал Георгий Гельхаури, имею в виду рекомендацию в случае необходимости госпитализировать экс-президенту в многопрофильную клинику.

По словам адвоката, пока никаких перемен в этом вопросе нет. Власти настаивают на том, что Саакашвили может быть помещен в больницу пенитенциарного учреждения №18 в Тбилиси (т. н. глданская тюрьма). В свою очередь адвокаты заявляют, что в указанной больнице нет необходимых аппаратов МРТ и компьютерной томографии. Они требуют госпитализировать экс-президента в одну из мультифункциональных клиник гражданского сектора.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 26 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, дежурит реанимобиль.

При этом власти заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовку – «клоунадой». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший глава государства принимал «определенные продукты питания».