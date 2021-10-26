В Грузии за подделку и использование Covid-документов задержаны 9 человек

В Грузии по факту фальсификации и использованию фальшивых документов – подделке Covid-паспортов и PCR-тестов – задержаны девять человек. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на следственные органы.

В одном случае в одной из туристических компаний, расположенных в Тбилиси, изготовили два поддельных т. н. Covid-паспорта (70 евро каждый) с целью уклонения от обязательного карантина для путешественников, выезжающих за границу без прививки. В документ были вписаны ложные данные о полном курсе вакцинации и отрицательных результатах соответствующих лабораторных исследований. После этого Covid-паспорта были заверены поддельной печатью Дома юстиции.

В ходе следственных действий были изъяты как фальшивые документы и печати, так другие поддельные паспорта, а также компьютерная техника, используемая для их изготовления.

Во втором случае в регионе Имерети были выявлены восемь человек, которые при пересечении государственной границы во избежание регуляций приобрели и использовали поддельные документы – PCR-тесты на коронавирус, якобы выданные медицинскими учреждениями.

Следствие ведется по 1-й части статьи 362 УК Грузии (Изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование поддельных удостоверения личности или иных официальных документов, печатей, штампов или бланков). Задержанным грозит лишение свободы сроком до 3 лет.