Коронавирус в Грузии: статистика 25 октября

В Грузии за сутки выявлено 1 942 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 694 182-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 704;
- Имерети – 438;
- Кахети – 253;
- Квемо Картли – 130;
- Самегрело – Земо Сванети – 129;
- Аджария – 93;
- Шида Картли – 84;
- Самцхе-Джавахети – 48;
- Гурия – 33;
- Мцхета-Мтианети – 16;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 14.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 650 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 635 611 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 788 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 48 757 (-2 754). Из этого числа 1 549 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 318 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 166 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 022 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- Проходят лечение на дому – 41 569 человек;
- На самоизоляции находятся – 39 329 человек.
За последние 24 часа было проведен 22 847 тестов. В том числе 13 634 исследования на антиген и 9 204 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,5%. Показатель за последние 14 дней – 9,05%.