Коронавирус в Грузии: статистика 25 октября

В Грузии за сутки выявлено 1 942 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 694 182-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 704;

Имерети – 438;

Кахети – 253;

Квемо Картли – 130;

Самегрело – Земо Сванети – 129;

Аджария – 93;

Шида Картли – 84;

Самцхе-Джавахети – 48;

Гурия – 33;

Мцхета-Мтианети – 16;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 14.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 650 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 635 611 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 788 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 48 757 (-2 754). Из этого числа 1 549 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 318 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 166 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 022 человека;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 41 569 человек;

На самоизоляции находятся – 39 329 человек.

За последние 24 часа было проведен 22 847 тестов. В том числе 13 634 исследования на антиген и 9 204 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,5%. Показатель за последние 14 дней – 9,05%.