Грузия представила номинантов на премию имени Астрид Линдгрен

Грузия представила пять номинантов на международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2022 году. Среди номинантов: Заза Абзианидзе, Варлам Джмухадзе, Ирма Малацидзе, Тея Топурия, Мариам Циклаури и Никозская школа искусств имени св. Александра Окропиридзе.

Всего на престижную премию в области детской литературы в этом году претендуют 282 участника из 71 страны мира.

Премия памяти Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award) основана правительством Швеции в 2002 году и ежегодно присуждается за достижения в детской литературе. Призовой фонд составляет пять миллионов шведских крон (более полумиллиона долларов).

Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области детской и юношеской литературы. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по популяризации чтения.