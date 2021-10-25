Министр юстиции: при необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу

Пенитенциарное учреждение №18 в Тбилиси (т. н. «глданская тюрьма») готово принять и лечить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом после заседания правительства заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Последнее заключение консилиума [врачей] носит рекомендательный характер. В этом заключении речь идет о том, что, если возникнет необходимость в госпитализации [Саакашвили], его следует поместить в многопрофильную клинику. Никакого разговора о гражданской клинике, как сообщили некоторые телеканалы и некоторые оппоненты, не было».

Рати Брегадзе также заявил, что вчера, 24 октября, лично посетил больницу пенитенциарного учреждения №18 и убедился в том, что она полностью соответствует стандартам мультифункциональной клиники. «Как нам говорят врачи, это учреждение готово к приему пациента», — добавил министр юстиции.

В свою очередь адвокаты заявили, что слова Брегадзе не соответствуют действительности. В частности, по их словам, консилиум врачей постановил, что в случае необходимости Саакашвили должен быть госпитализирован не просто в многопрофильную клинику, а в больницу, где есть аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. По словам адвокатов, в пенитенциарном учреждении №18 таких аппаратов нет.

Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 25 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, постоянно дежурит реанимобиль.