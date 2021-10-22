СМИ: в Кахети члены «Грузинской мечты» накрыли стол для избирателей

Телекомпания Mtavari Arkhi сообщает о случае предполагаемого подкупа избирателей в регионе Кахети. По данным канала, перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления представители правящей «Грузинской мечты» накрыли стол для жителей Телави.

«Местные члены «Мечты» накрыли стол на 30-40 человек в т. н. поселении Легиона. Взамен граждан попросили, чтобы 30 октября отдали свои голоса за кандидата в мэры от правящей партии Левана Андриашвили», — сообщает Mtavari Arkhi.

Съемочная группа прибыла на место, что вызвало раздражение у присутствующих. Они заявили, что просто собрались отдохнуть дружеской компанией.

Тем не менее, кандидат в мэры Телави от оппозиционного «Единого национального движения» Георгий Ботковели настаивает на том, что это подкуп избирателей. Более того, он утверждает, что между «Грузинской мечтой» и конкретными супермаркетами есть некий сговор: якобы магазины перед вторым туром выборов будут раздавать малоимущим гражданам продуктовые пакеты.