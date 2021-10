Спецпредставитель генсека НАТО завершил визит в Грузию

Новый спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина завершил свой визит в Грузию. В своем микроблоге Twitter он пообещал продолжить работу по поиску путей сотрудничества между Тбилиси и Брюсселем.

«Вчера я попрощался с Грузией прекрасной встречей с премьер-министром Гарибашвили. Мы обязательно продолжим искать пути расширения участия НАТО. Я скоро вернусь!».

Yesterday I said goodbye to Georgia 🇬🇪, with an excellent meeting with Prime Minister @GharibashviliGe. We will definitely continue to look for ways to enhance NATO’s engagement. I’ll be back soon! pic.twitter.com/0RDXlWX3eJ

