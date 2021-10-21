«Теневой кабинет» Ники Мелия: реакции

Кандидат на пост мэра Тбилиси от партии «Единое национальное движение» Ника Мелия представил «теневой кабинет», который в случае его победы во втором туре будет управлять столицей. На представленное им коалиционное правительство грузинский политический спектр отреагировал по-разному: от «иллюзорной коалиции» до «запаха победы». SOVA собрала реакции властей и их оппонентов.

«Это напоминает мне приблизительно те ужасные и трагические дни в истории нашей страны, когда во время августовской войны, они вышли на Руставели, вытащили наш бедный народ и заставили звать Мишу, и устроили концерт. О каком «теневом кабинете» таких людей идет речь. Это просто несерьезно».

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

«Представленная сегодня коалиция – иллюзорная коалиция. Здесь не идет речи ни о какой коалиции. Доминирующая партия – «Единое национальное движение», которая представила нам бывших членов партии якобы новыми членами коалиции. Соответственно, в ближайшем будущем мы увидим, какая судьба ждет эту коалицию»

Бердия Сичинава, партия «За Грузию»

«Теневой кабинет – действительно европейский прецедент, когда до победы партии, партии называют ту вероятную команду, которая берет на себя ответственность за выполнение конкретного обещания.

Это альтернативное правительство от оппозиции до окончательной победы партии на выборах. Следовательно, я не вижу в этом ничего плохого, наоборот, настораживает то, что правящая партия видит революционный штаб в победе оппозиции

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»

«Решающего значения не имеет то, к кому присоединяются 0%-ая партия «Дроа» и 2%-ая «Лело для Грузии». Потому что, когда тебя выбирает такой процент населения, у тебя не должно быть амбиции управлять Тбилиси. Я все же верил, что партии смогут не поверить в так называемую коалиционную ложь «Национального движения». Потому что там, где есть ЕНД, не существует ни коалиции, ни единства, ни командного духа…»

Гурам Мачарашвили, «Грузинская мечта»

«Представив «теневой кабинет», оппозиция показала, что может предложить населению высококвалифицированную, сильную и разноплановую команду, которая будет работать над решением проблем людей и выведет страну из болота безнадежности и противостояний»

Давид Бакрадзе, оппозиционный депутат

«В воздухе витает запах победы и изменений. И этот шанс мы не должны упустить»

Михаил Саакашвили, третий президент Грузии