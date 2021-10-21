Пенитенциарная служба: Саакашвили находится в той же камере, что изначально

Специальная пенитенциарная служба сообщает о том, что Михаил Саакашвили продолжает находиться в той камере руставской тюрьмы, куда его поместили сразу после задержания.

«В связи с распространенными в СМИ кадрами, мы уточняем, что обвиняемый / осужденный Михаил Саакашвили не менял камеру и находится в камере, в которой был размещен изначально.

Согласно регламенту заведения, Михаил Саакашвили должен был сегодня принять душ, и по соответствующему запросу сотрудники учреждения отвели его в душевую.

Сотрудникам учреждения запрещено законом заходить в душевую, они ждали заключенного за пределами комнаты, в коридоре. Михаил Саакашвили воспользовался этими обстоятельствами и обратился к собравшимся за пределами учреждения, тем самым нарушив внутренние правила учреждения», — сказано в заявлении.

Напомним, сегодня 21 октября третий президент Грузии Михаил Саакашвили поприветствовал своих сторонников из окна пенитенциарного учреждения номер 12.

Телевизионным камерам удалось заснять, как Саакашвили подошел к решетке.

«Вы очень крутые», — обратился он к сторонникам, проводящим акции с призывом освобождения экс-президента.