Коронавирус в Грузии: статистика 21 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 411 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 680 182-х.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 896 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 622 181 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 29 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 617 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 48 358 (+1 486).

За последние 24 часа было проведено 53 700 тестов. В том числе 33 678 исследований на антиген и 20 022 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,21%. Показатель за последние 14 дней – 8,83%.

За последние сутки проведено 5 194 вакцинаций.