Министр юстиции: в случае необходимости Саакашвили переведут в медучреждение пенитенциарной службы

По словам министра юстиции Рати Брегадзе, если Михаила Саакашвили нужно будет госпитализировать, его переведут в медицинское учреждение №18 Пенитенциарной службы.

Как отметил Брегадзе, если бывший президент будет переведен в клинику, его полностью изолируют.

«Если возникнет необходимость в госпитализации, его переведут в лечебное учреждение №18 Особой пенитенциарной службы. Это лечебное учреждение < > В больнице он будет изолирован, в целях его безопасности будет сделано все», — сказал Брегадзе.

Ранее один из адвокатов Саакашвили сообщил, что защита не согласится на помещением экс-президента в 18-е пенитенциарное учреждение, если такая необходимость возникнет. Причиной тому адвокат назвал невозможность обеспечения безопасности третьего президента.