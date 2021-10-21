В Грузии задержаны мошенники, присвоившие миллионы евро граждан Германии

Прокуратура Грузии в сотрудничестве с Берлином раскрыла транснациональное преступление.

Согласно заявлению ведомства, в результате работы немецких и грузинских правоохранителей, по факту хищения миллионов евро были задержаны семь человек – граждане Грузии и Израиля. Как выяснило следствие, жертвами мошеннической схемы были граждане Германии.

По данным прокуратуры, обвиняемые создали на территории Грузии «колл-центры», через них они убеждали европейцев класть деньги на свои банковские счета с целью получения прибыли.

Шестерым задержанным грозит лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет.

«Сотрудники различных подразделений полиции Федеративной Республики Германии и Прокуратуры Грузии, Министерства внутренних дел, Следственной службы Министерства финансов и Службы государственной безопасности в результате совместной работы задержали семь членов транснациональной преступной группы.

Масштабные мероприятия < > проходили в двух странах, на десятках локаций.

В мероприятии, прошедшем на территории Грузии, приняли участие 110 сотрудников правоохранительных органов ФРГ и Грузии», — говорится в заявлении.

Как оказалось, схема была организована в 2015 году. За время преступной деятельности злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам Германии, а также отмывали незаконные доходы. В частности, речь идет о 9 490 991 евро, 716 642 долларов США и 218 000 британских фунтов стерлингов.