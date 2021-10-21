Анна Фотыга инициировала поправки в пользу Грузии в годовом отчете ЕС

Депутат Европарламента Анна Фотыга инициировала поправки в пользу территориальной целостности Грузии в годовом отчете ЕС по общей безопасности и внешней политике. Об этом она написала на грузинском языке в своем Twitter.

როგორც #საქართველოს🇬🇪 დიდი ხნის მეგობარმა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სასარგებლოდ, დღეს, შესწორებების ინიცირება გავაკეთე ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის წლიურ ანგარიშში. მე მტკიცედ ვუჭერ მხარს ქართველი ხალხის ბრძოლას თავისუფლებისთვის. pic.twitter.com/wMfqEl4HyO — Anna Fotyga Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) October 20, 2021

«Как старый друг Грузии, я сегодня инициировала поправку в пользу территориальной целостности Грузии в годовой отчет ЕС по общей безопасности и внешней политики. Я твердо поддерживаю борьбу грузинского народа за свободу», – написала европарламентарий в своем посте.

Поправка напоминает России о ее обязательствах по соглашению о прекращении огня от 2008 года, осуждает оккупацию грузинских территорий и нарушения прав человека, факты незаконных задержаний граждан Грузии оккупационными войсками и т.н. процесс бордеризации.