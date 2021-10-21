anna fotyga 2019 e1634801361334 #новости Анна Фотыга, Грузия, Европарламентарий, ес, оккупированные территории Грузии, территориальная целостность

Анна Фотыга инициировала поправки в пользу Грузии в годовом отчете ЕС

SOVAОт

Депутат Европарламента Анна Фотыга инициировала поправки в пользу территориальной целостности Грузии в годовом отчете ЕС по общей безопасности и внешней политике. Об этом она написала на грузинском языке в своем Twitter.

«Как старый друг Грузии, я сегодня инициировала поправку в пользу территориальной целостности Грузии в годовой отчет ЕС по общей безопасности и внешней политики. Я твердо поддерживаю борьбу грузинского народа за свободу»,  – написала европарламентарий в своем посте.

Поправка напоминает России о ее обязательствах по соглашению о прекращении огня от 2008 года, осуждает оккупацию грузинских территорий и нарушения прав человека, факты незаконных задержаний граждан Грузии оккупационными войсками и т.н. процесс бордеризации.

SOVA

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