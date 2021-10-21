Ника Мелия представил коалиционное правительство Тбилиси

Председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил коалиционное правительство, которое будет управлять столицей в случае его победы во втором туре выборов. Представленный им «теневой кабинет» состоит из представителей шести оппозиционных партий.

По словам Ники Мелия, решение о формировании коалиционного правительства далось нелегко. В случае своей победы оппозиционер откажется от поста председателя партии ЕНД.

Согласно сформированному правительству, в случае избрания Ники Мелия мэром Тбилиси, заместителями мэра станут следующие кандидаты:

Мамука Хазарадзе – «Лело для Грузии»;

Зураб Джапаридзе – «Гирчи – больше свободы»;

Элене Хоштария – «Дроа»;

Ираклий Абесадзе – «Европейская Грузия».

Кандидаты на посты глав городских служб:

Служба здравоохранения и социальной защиты – Софо Джапаридзе (ЕНД);

Служба культуры, спорта и дел молодежи – Медеа Метревели («Лело для Грузии»);

Антикоррупционная служба – Георгий Нониашвили ( «Европейская Грузия);

Служба закупок – Мамука Ачба («Единая Грузия);

Муниципальная инспекция – Дмитрий Бидзинашвили, (ЕНД);

Юридическая служба – Гига Лемонжава («Дроа»);

Администрация мэрии – Давид Лагвилава, (ЕНД);

Транспортная служба – Васо Урушадзе, (беспартийный);

Глава «Фонда развития Тбилиси» – Ника Вачеишвили (беспартийный);

Глава «Тбилсервис групп» – Бесо Гарзделиани, (беспартийный).

Среди кандидатов на пост глав районов также объявлены представители различных оппозиционных партий.