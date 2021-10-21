Ника Мелия представил коалиционное правительство Тбилиси

Председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил коалиционное правительство, которое будет управлять столицей в случае его победы во втором туре выборов. Представленный им «теневой кабинет» состоит из представителей шести оппозиционных партий.
По словам Ники Мелия, решение о формировании коалиционного правительства далось нелегко. В случае своей победы оппозиционер откажется от поста председателя партии ЕНД.
Согласно сформированному правительству, в случае избрания Ники Мелия мэром Тбилиси, заместителями мэра станут следующие кандидаты:
Мамука Хазарадзе – «Лело для Грузии»;
Зураб Джапаридзе – «Гирчи – больше свободы»;
Элене Хоштария – «Дроа»;
Ираклий Абесадзе – «Европейская Грузия».
Кандидаты на посты глав городских служб:
Служба здравоохранения и социальной защиты – Софо Джапаридзе (ЕНД);
Служба культуры, спорта и дел молодежи – Медеа Метревели («Лело для Грузии»);
Антикоррупционная служба – Георгий Нониашвили ( «Европейская Грузия);
Служба закупок – Мамука Ачба («Единая Грузия);
Муниципальная инспекция – Дмитрий Бидзинашвили, (ЕНД);
Юридическая служба – Гига Лемонжава («Дроа»);
Администрация мэрии – Давид Лагвилава, (ЕНД);
Транспортная служба – Васо Урушадзе, (беспартийный);
Глава «Фонда развития Тбилиси» – Ника Вачеишвили (беспартийный);
Глава «Тбилсервис групп» – Бесо Гарзделиани, (беспартийный).
Среди кандидатов на пост глав районов также объявлены представители различных оппозиционных партий.