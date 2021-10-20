Роман писательницы грузинского происхождения издаст HarperCollins

Роман немецкой писательницы грузинского происхождения Нино Харатишвили The Lack of Light (книга написана на немецком языке) будет издан одним из крупнейших англоязычных издательств HarperCollins.

HarperCollins входит в так называемую «большую пятерку» крупнейших англоязычных издательств. Ряд издательских компаний представлен в восьми странах, в том числе в США, Канаде, Индии, Великобритании и Австралии.

Помимо HarperCollins, авторские права на роман принадлежат еще девяти странам, включая Грузию. Книга переведена на грузинский язык Майей Панджикидзе и выпущена издательством «Интеллект».

Действие романа Харатишвили разворачивается в одном из тбилисских районов — в Сололаки, в 90-е годы. В нем описывается история четырех грузинских девушек — Кето, Нене, Дины и Ины.

Следует отметить, что это не первый успех Нино Харатишвили в этом году. Несколько месяцев назад третий роман писательницы «Восьмая жизнь» попал в лонг-лист Дублинской литературной премии. Книгу тогда описывали как «смесь Пастернака и Маркеса». Прозаическое произведение «Восьмая жизнь (для Брильки)» вышло в свет в 2014 году и было названо прессой лучшим немецкоязычным романом года.

Нино Харатишвили является не только успешной писательницей, но и драматургом и театральным режиссером. Она родилась в Тбилиси, но живет и работает в Гамбурге. В Германии она уже получила множество литературных наград.