Лоуренс Мередит: инвестиции ЕС должны сопровождаться прогрессом в реформах

«Наши инвестиции должны сопровождаться явным прогрессом в реформе судебной системы, реформе государственного управления и в сфере прав человека», — заявил на брифинге в представительстве Евросоюза директор департамента Восточного соседства Европейской комиссии Лоуренс Мередит.

По его словам, это основные ценности Европейского Союза, и реализация этих реформ имеет важное значение для развития демократии и экономики Грузии.

«Мы считаем, что эти реформы необходимы не только для продвижения демократической программы Грузии, но и для обеспечения устойчивого экономического развития, для создания равных условий игры, для привлечения инвесторов и, в конечном счете, для благополучия всех граждан Грузии», — сказал он.

По его словам, в рамках текущего визита, в Грузии будет запущено 5 новых проектов. Они связаны с Черным морем и укреплением связей.

«Мы видим, что между большими городами и регионами нет равного развития, иногда разница в 5-10 раз. Поэтому вместе с послом Харцелем мы поедем в Аджарию через Имерети и посетим бенефициаров проекта ЕС, чтобы обсудить наши проекты. Грузия и ЕС сильнее вместе и наша помощь принесет пользу всем гражданам Грузии», — сказал Лоуренс.