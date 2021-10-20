«Лело для Грузии» и «Время пришло» подписали документ о сотрудничестве

Лидеры партий «Лело для Грузии» и «Время пришло» («Дроа») подписали документ о коалиционном сотрудничестве.

По словам Мамуки Хазарадзе, партии создали единый фронт, платформу для вывода страны из 30-летнего однопартийного управления.

«Это самое важное, чтобы в будущем в этой стране ни у одной личности и партии не было роскоши решать, как жить Грузии. Это результат тех консультаций, которые мы проводили с Элене Хоштария и коллегами, и наши цели и задачи совпадают. Мы будем платформой, которая станет гарантией завершения однопартийности и здоровой коалиции. Гарантией, которая никому не даст возможности однопартийного правления.

Я рад, что мы подписываем этот документ, который станет переломным.

Если через 10 дней мы все поймем, что у коалиции, многопартийности нет альтернативы, тогда это будет тем моментом, когда нам всем вместе нужно будет взять на себя ответственность, пойти на выборы и противопоставить однопартийному правлению многопартийное управление», — заявил Хазарадзе, передает Interpressnews.