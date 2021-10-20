Российские истребители преследовали американские бомбардировщики над Черным морем

По данным Минобороны России, два российских истребителя Су-39 преследовали два американских стратегических бомбардировщика типа B-1B над Черным морем.

В Москве заявили, что российские истребители наблюдали за тем, чтобы американские военные самолеты не нарушили российскую границу. После того как американские бомбардировщики улетели, российские самолеты вернулись на базу.

В Пентагоне пока не комментируют инцидент.

При этом Reuters отмечает, что инцидент над Черным морем в регионе произошел 19 октября во время европейского турне министра обороны США Ллойда Остина. Ллойд Остин, который уже посетил Грузию и Украину, в настоящее время находится в Румынии. Одна из главных тем обсуждения во время регионального турне — безопасность Черноморского региона.