МВД: задержан еще один человек, помогавший Саакашвили во въезде в Грузию

Министерство внутренних дел сообщает о задержании еще одного человека по делу о въезде Михаила Саакашвили в Грузию. Напомним, ранее были задержаны три человека.

Следствие ведется по второй части статьи 375 Уголовного кодекса, которая предусматривает сокрытие тяжкого преступления. Максимальное наказание за преступление составляет до 4 лет лишения свободы.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в Руставской тюрьме. Сразу после ареста экс-президент объявил голодовку.