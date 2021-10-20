Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на медикаментозное вмешательство врачей. Соответствующее письмо политика озвучил один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили.

В письме Саакашвили заявляет, что до своего освобождения не намерен употреблять пищу в каком бы то ни было виде, но согласен на медицинские препараты, дабы не утратить трезвость сознания.

«Все мои шаги продиктованы главной целью — помочь грузинскому народу выйти из этого болота. Я приехал так, чтобы не было столкновений и никто не пострадал. Я также призываю остальных к прекращению голодовки. Голодаю только я и с единственным требованием – пусть прекратится использование буквы закона в целях политического преследования и пусть мы вернемся к нормальному демократическому процессу, где люди принимают решения без принуждения и фальсификации.

Пока я остаюсь в тюрьме, я не намерен получать пищу в каком бы то ни было виде. Вместе с тем, я хочу сохранить рассудок и способность работать до конца, поэтому я согласен на медицинсое вмешательством врачей, которые помогут мне оставаться в трезвом сознании и хоть и ограниченно, но участвовать в текущих событиях, чтобы пока я в силах, я помогал Грузии», — говорится в письме экс-президента.

Что касается госпитализации бывшего президента, как пояснил Садзаглишвили, это решение будет принято после консультации с врачом.