Кандидат «Мечты» в Кутаиси подает в суд на Mtavari Arkhi за клевету

Иосеб Хахалеишвили, кандидат в мэры Кутаиси от «Грузинской мечты», подает в суд на телеканал Mtavari Arkhi, его генерального директора Нику Гварамия и журналистку Эку Гагуа.

Причиной тому стал сюжет, вышедший в эфир телеканала, где кандидата от партии власти назвали агентом Службы госбезопасности Грузии. Это заявление Хахалеишвили назвал ложью и клеветой.

«Я подаю в суд за распространение информации, оскорбляющей честь и достоинство. Я буду бороться на всех уровнях судебной власти, чтобы окончательно положить конец этой в свое время популярной в Грузии традиции сочинения клеветнических мифов под разные политические вкусы», — заявил кандидат.

Иосеб Хахалеишвили требует публичного опровержения этой информации и выплаты 55 555 лари (порядка 17 750 долларов США по действующему курсу) в качестве компенсации за моральный ущерб.

При этом, кандидат в мэры Кутаиси обещает перечислить сумму в благотворительный фонд в случае своей победы в суде.