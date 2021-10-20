Коронавирус в Грузии: статистика 20 октября

В Грузии за сутки выявлено 5 219 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 675 771-го.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 775;
- Имерети – 907;
- Кахети – 879;
- Самегрело – Земо Сванети – 339;
- Шида Картли – 442;
- Квемо Картли – 353;
- Аджария – 142;
- Гурия – 104;
- Мцхета-Мтианети – 104;
- Самцхе-Джавахети – 101;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 51.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 348 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 619 285 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 588 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 46 872 (+2 829). Из этого числа 1 300 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 269 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 679 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 003 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 48 человек;
- Проходят лечение на дому – 40 190 человек;
- На самоизоляции находятся – 32 777 человек.
За последние 24 часа было проведено 57 301 тест. В том числе 36 635 исследований на антиген и 20 666 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,11%. Показатель за последние 14 дней – 8,79%.