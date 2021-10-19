Пентагон распространил заявление о визите министра обороны США в Грузию

Пентагон распространил заявление о визите министра обороны США Ллойда Остина в Грузию, где говорится о встрече главы Минобороны США с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

«На встречах министр обороны обсудил обстановку безопасности в регионе, в частности, угрозы, которые создает Россия для Грузии и Черноморского региона», — отмечается в заявлении.

Кроме того, согласно информации, глава Пентагона выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Министр обороны выразил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также подтвердил приверженность Министерства обороны поддержанию тесного двустороннего сотрудничества по вопросам безопасности и оказанию помощи Грузии в развитии ее оборонного потенциала и продвижении ее евроатлантических устремлений. Министр обороны Остин поблагодарил Грузию за большой вклад в усилия США и НАТО по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане», — читаем на сайте Пентагона.

Напомним, министр обороны США прибыл в Грузию в рамках европейского турне. Он также посетит Украину и Румынию.