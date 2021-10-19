Брайза: задержание Саакашвили абсолютная катастрофа

Бывший представитель Госдепа США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза назвал «абсолютной катастрофой» для действующих властей арест третьего президента Михаила Саакашвили.

В интервью Voice of America Брайза поговорил о политическом кризисе в Грузии и отметил, что «Грузинская мечта» вместо того, чтобы снизить поляризацию, создала в стране новый кризис, задержав бывшего президента.

«Что касается ареста Саакашвили, то это абсолютная катастрофа для правительства Грузии < > Вместо того, чтобы положить конец поляризации и политическому кризису, правительство создало новый, который поставил его в оборонительную позицию. Я боюсь, грузинская политика снова оказалась в очень глубоком кризисе», — сказал Брайза.

По словам Мэтью Брайза, любая страна, в которой правительство арестовывает политического оппонента, навлекает на себя международные проблемы.

«Правительство Грузии преодолело кризис, но они в очередной раз арестовали политического оппонента, своего самого сильного противника и оппозиционного лидера. Любая страна, где правительство задерживает политических оппонентов, сталкивается с проблемами на международном уровне. Это самая большая проблема, которую видят в Вашингтоне. Арест политического оппонента автоматически воспринимается как антидемократический. Это не только влияет на репутацию. Это означает, что демократия нездорова», — добавил он.