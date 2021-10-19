Суд Амстердама арестовал имущество компании, владеющей телеканалом «Имеди»

В августе 2021 года суд Амстердама принял решение об аресте имущества компании Stichting Media Finance International, владеющей телекомпаниями «Имеди» и GDS. Учредителями организации являются Ираклий Рухадзе, Бен Марсон и Игорь Алексеев, пишет Forbes Georgia.

Издание уточняет, что Ираклий Рухадзе занимал должность директора в Salford Capital Partners International, целью которой было поиск, возврат и управление многомиллиардными активами бизнесмена Бадри Патаркацишвили после его смерти. Затем компания Salford основала две организации — Recovery Partners GP Limited и Revoker LLP, целью которых был поиск и восстановление активов. Упомянутые партнеры Ираклия Рухадзе занимали высокие должности в обозначенных компаниях, узнаем из статьи.

После смерти Патаркацишвили несколько человек, в том числе российский бизнесмен Борис Березовский, предъявили права на его имущество и начали судебные тяжбы в различных юрисдикциях.

Компания Salford, пишет Forbes Georgia, несколько лет была советником и партнером Патаркацишвили. Под руководством генерального директора и владельца Salford Юджина Джаффе старший сотрудник компании помогал вдове Патаркацишвили защищать собственность.

После 3 лет успешной работы между Salford Capital с одной стороны и Ираклием Рухадзе, Алексеевым и Беном Марсоном с другой возник спор, который привел к прекращению сотрудничества в 2011 году. После смерти Бадри Патаркацишвили в результате действий Ираклия Рухадзе, Бена Марсона и Игоря Алексеева компании, учрежденные Salford Capital, перестали заниматься возвращением активов миллиардера семье, а проект был присвоен и реализован учрежденной ими компанией Hunnewell Partners.

В 2018 году британский суд постановил, что Ираклий Рухадзе и его бизнес-партнеры совершили коммерческий сговор, в результате которого фирмы, основанные компанией Salford, лишились возможности реализовать проект на миллиарды долларов. Как заявила судья Сара Кокерилл, участники процесса коммерческого сговора «серьезно» нарушили свои фидуциарные обязательства, Salford потеряла возможность реализовать проект, и он был присвоен Hunnewell Partners, принадлежащей Рухадзе.

Согласно британскому суду, фирмы, основанные Salford, имеют полное право требовать проекты, присвоенные Hunnewell Partners.

Согласно иску, поданному компаниями, основанными Salford Capitals, в судебном процессе, который начался 18 октября 2021 года, инстанция должна определить объем деловых возможностей, которые компании упустили в результате упомянутого коммерческого сговора и нарушения фидуциарных обязательств со стороны Ираклия Рухадзе, Бена Марсона и Игоря Алексеева.

Решению лондонского суда предшествовало решение суда Амстердама от августа 2021-го, согласно которому на компанию Stitching Media Finance International, управляющую «Имеди» и GDS, будет наложен арест. По мнению суда, решение является ограничительной мерой, во избежание возможного отчуждения акций до решения британского суда.

После того, как суд Лондона определит размер компенсации, она будет возмещена через активы и счета Ираклия Рухадзе и его партнеров, а также принадлежащей им компании Hunnewell Partners.

Ираклию Рухадзе и его инвестиционному холдингу Hunnewell Partners принадлежит третий по величине банк Грузии — Liberty Bank, Руставский металлургический завод, Stichting Media Finance International, который, в свою очередь, владеет 100% компаний Imedi TV и GDS Georgian Media. Ему принадлежит Продюсерская группа, а также доли в MagtiCom и HeidelbergCement.

Сумма денег, которую бизнесмен Ираклий Рухадзе и его Hunnewell Partners должны будут выплатить Salford Capital Partners, будет определена после окончания британского судебного процесса.