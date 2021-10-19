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Демна Гвасалия облачил Канье Уэста в провокационный лук

SOVAОт

Известный рэпер Канье Уэст появился на публике в образе от модного дома Balenciaga, креативным директором которого является дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

В необычной белой маске, из-за чего рэпера уже сравнили с главным героем знаменитого фильма 60-х Фантомасом, Канье появился в Венеции. На музыканте также была черная кожаная куртка, сумка через плечо и популярные сапоги-кроксы от модного дома Balenciaga.

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Демна Гвасалия является креативным директором знаменитого модного дома Balenciaga с 2015 года. Свое первое образование модельер получил в Тбилисском государственном университете, где изучал экономику. Свои дизайнерские навыки Демна оттачивал в Королевской академии изящных искусств Антверпена (Antwerp Royal Academy of Fine Arts). Гвасалия также известен своей работой в Vetements – анонимном коллективе дизайнеров, единственным официальным представителем которого он являлся до 2019 года.

SOVA-блог: Демна Гвасалия — революционер от моды

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