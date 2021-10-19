Раненый в Кахетии мужчина скончался

В селе Гурджаани (регион Кахетия) скончался 70-летний мужчина, раненный двоюродным братом.

По словам врача, пациент поступил в клинику с тяжелыми травмами, ему была оказана вся необходимая помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В МВД Грузии ранее сообщили, что 71-летний А.З. выстрелил в родственника и его супругу. Женщина скончалась на месте.

По словам местных жителей родственники жили по соседству, ссора возникла на бытовой почве. Как оказалось, между семьями шел многолетний спор относительно участка земли.