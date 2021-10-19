empty beds in ward at hospital 4EABTA2 #новости Кахетия, убийство
Close-up of empty beds in ward at hospital

Раненый в Кахетии мужчина скончался

SOVAОт

В селе Гурджаани (регион Кахетия) скончался 70-летний мужчина, раненный двоюродным братом.

По словам врача, пациент поступил в клинику с тяжелыми травмами, ему была оказана вся необходимая помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В МВД Грузии ранее сообщили, что 71-летний А.З. выстрелил в родственника и его супругу.  Женщина скончалась на месте.

По словам местных жителей родственники жили по соседству, ссора возникла на бытовой почве. Как оказалось, между семьями шел многолетний спор относительно участка земли.

Житель Кахетии убил соседку и тяжело ранил ее мужа

SOVA

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