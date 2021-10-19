COVID-19 в Грузии: статистика 19 октября

В Грузии за сутки выявлено 5 739 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 670 552-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 862;

Имерети – 1 151;

Кахети – 912;

Самегрело – Земо Сванети – 412;

Шида Картли – 389;

Квемо Картли – 353;

Аджария – 202;

Гурия – 140;

Мцхета-Мтианети – 139;

Самцхе-Джавахети – 119;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 60.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 082 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 616 937 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 36 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 546 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 44 043 (+3 261). Из этого числа 1 257 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 270 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 570 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 020 человек;

В карантинных пространствах находятся – 61 человек;

Проходят лечение на дому – 37 453 человека;

На самоизоляции находятся – 29 935 человек.

За последние 24 часа было проведено 56 555 тестов. В том числе 42 546 исследований на антиген и 14 009 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,15%. Показатель за последние 14 дней – 8,64%.