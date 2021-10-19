Письмо Миши: экс-президент призвал предпочесть «Мечте» будущее родины

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал очередное обращение к народу в котором призвал население предпочесть «Грузинской мечте» и будущее страны.

«Призываю всех, откажитесь не только от активной фальсификации, но и от игнорирования проходящей на ваших глазах фальсификацию. Откажитесь от «Грузинской мечты» и выберите родину, выбор в пользу которой проходит сегодня путем избрания оппозиции.

Призываю спецназ и полицию, не разгоняйте мирные акции собственного народа. Тех людей, которых вы обязаны защищать.

Призываю представителей правительственных СМИ, открыто говорить правду и отказаться от явной лжи, не вносить ею вклад в уничтожение собственного народа.

Впереди нас ждет большое примирение, а для примирения нужны встречные движения со всех сторон.

Дорогие госслужащие, вы никому не обязаны, наоборот, государство в долгу перед вами, поскольку большинство из вас работает за мизерную зарплату и находится в унизительных условиях. Поэтому мы считаем своей обязанностью и ваше освобождение, ваш талант и навыки будут достойно оценены, каждый из вас почувствует себя более реализованным и полезным. С дружеским приветом, Михаил Саакашвили», — говорится в письме.