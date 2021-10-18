Тбилиси и Вашингтон подписали меморандум об укреплении обороноспособности Грузии

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и глава Пентагона Ллойд Остин подписали межгосударственный меморандум о сотрудничестве.

Документ предполагает усиление обороноспособности Грузии. Как заявил грузинский министр на брифинге, соглашение выводит отношения Тбилиси и Вашингтона на качественно новый этап.

На брифинге по итогам встречи американский гость поблагодарил коллегу за теплый прием и в очередной раз обозначил, что США продолжают поддерживать Грузию.

«Мой визит в Грузию служит подтверждением и признанием партнерства, это важный для нас регион. У нас общие ценности, мы видим возможности для продолжения сотрудничества в сфере безопасности. Опять же, я здесь, чтобы в очередной раз обозначить то высокое значение, которое мы придаем нашему партнерству < >

Для меня честь подписать совместно с министром Бурчуладзе меморандум, который служит укреплению обороноспособности Грузии и росту потенциала сдерживания. Этой инициативой начинается новая фаза нашего двустороннего сотрудничества в вопросах безопасности. И это демонстрирует приверженность США поддержки Грузии», — заявил Остин.

Напомним, глава Пентагона прибыл в Грузию сегодня, 18 октября в рамках европейского турне. Также запланированы визиты Ллойда Остина в Украину и Румынию.