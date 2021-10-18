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Коронавирус в Грузии: статистика 18 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 479 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 664 813-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 869;
  • Имерети – 474;
  • Кахети – 396;
  • Самегрело – Земо Сванети – 220;
  • Шида Картли – 132;
  • Квемо Картли – 128;
  • Аджария – 117;
  • Гурия – 50;
  • Мцхета-Мтианети – 35;
  • Самцхе-Джавахети – 40;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 18.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 374 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 614 855 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 510 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 422 (+63). Из этого числа 1 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 284 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 562 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 970 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 61 человек;
  • Проходят лечение на дому – 33 890 человек;
  • На самоизоляции находятся – 27 836 человек.

За последние 24 часа было проведено 25 385 тестов. В том числе 15 522 исследования на антиген и 9 863 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,77%. Показатель за последние 14 дней – 8,47%.

SOVA

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