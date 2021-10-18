Коронавирус в Грузии: статистика 18 октября

В Грузии за сутки выявлено 2 479 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 664 813-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 869;

Имерети – 474;

Кахети – 396;

Самегрело – Земо Сванети – 220;

Шида Картли – 132;

Квемо Картли – 128;

Аджария – 117;

Гурия – 50;

Мцхета-Мтианети – 35;

Самцхе-Джавахети – 40;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 18.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 374 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 614 855 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 510 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 422 (+63). Из этого числа 1 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 284 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 562 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 970 человек;

В карантинных пространствах находятся – 61 человек;

Проходят лечение на дому – 33 890 человек;

На самоизоляции находятся – 27 836 человек.

За последние 24 часа было проведено 25 385 тестов. В том числе 15 522 исследования на антиген и 9 863 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,77%. Показатель за последние 14 дней – 8,47%.