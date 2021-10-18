Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщают мировые информагентства.

Пауэлл возглавлял американский Госдеп с 2001 по 2005 годы, во время первого срока президентства Джорджа Буша-младшего. До этого он работал на разных должностях в Белом доме и Пентагоне.

«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного штаба, скончался сегодня утром из-за осложнений от COVID-19. Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — написала его семья в соцсети.

Генерал Колин Пауэлл сделал карьеру как профессиональный военный. Воевал во Вьетнаме. Стал первым темнокожим американцем — советником президента по национальной безопасности при Рональде Рейгане, главой Объединённого комитета начальников штабов при Джордже Буше-старшем и госсекретарём при Джордже Буще-младшем.