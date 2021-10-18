Экс-председатель ЦИК Грузии возглавила офис IFES в Узбекистане

Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания возглавила представительство Международного фонда избирательных систем (IFES) в Узбекистане.

О назначении Жвания директором филиала стало известно после публикации на официальной странице IFES.

Напомним, 30 июня стало известно об отставке Тамар Жвания с должности председателя ЦИК Грузии. Свое решение она объяснила реформой избирательной системы в соответствии с соглашением Шарля Мишеля, которое, к слову, было упразднено партией власти месяц спустя.

Примечательно, что за 9 дней до отставки во время выступления со словом в парламенте, на то момент председатель ЦИК отрицала слухи о своем уходе.

После парламентских выборов в Грузии вокруг ее персоны разгорелся скандал. Оппозиция требовала отставки и обвиняла главу ЦИК в подтасовке результатов выборов.