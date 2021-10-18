За 2 недели до второго тура «Мечта» опубликовала ролик, дискредитирующий Саакашвили

«Грузинская мечта» продолжает вести кампанию ненависти против своих политических оппонентов. На этот раз видео клип против «Единого национального движения» в лице экс-президента и основателя партии Михаила Саакашвили, появился на официальной Facebook-странице партии власти.

Напомним, 30 октября в Грузии пройдет второй тур выборов в органы местного самоуправления. Во всех пяти самоуправляемых городах страны главными соперниками «Мечты» являются кандидаты от «Нацдвижения».

В преддверии первого тура на улицах Тбилиси и других крупных городов были развешаны т.н. «кровавые баннеры» с изображениями оппозиционных лидеров и журналистов критических СМИ на красном фоне. Тогда власти полностью дистанцировались от причастности к ним.

Напомним, что в Грузии продолжаются акции в поддержку задержанного 1 октября в Тбилиси третьего президента. 14 октября в столице прошел митинг с требованием освобождения Саакашвили, на котором по оценкам оппозиции присутствовали от 50 до 60 тысяч человек.