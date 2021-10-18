Двое активистов задержаны на акции протеста в поддержку Саакашвили

Двое активистов задержаны на акции протеста в поддержку Михаила Саакашвили, которая проходит у здания администрации правительства.

Нику Нарсия и Ото Гургенидзе задержали за попытку нанесения на стену надписи Free Misha.

Участники митинга требуют немедленного освобождения третьего президента, который с 1 октября находится в заключении и голодает в знак протеста.

Организатором сегодняшнего митинга является движение «Грузия». По словам активистов, митинги с требованием освобождения экс-президента будут проходить ежедневно.