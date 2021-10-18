Оппозиционная партия «Европейская Грузия» подала в суд на рекламную компанию Alma по обвинению в нарушении свободы слова и нарушении равенства.

По словам члена партии Георгия Нониашвили, компания отказалась от демонстрации сатирических рекламных щитов, сравнивающих Бидзину Иванишвили с персонажем книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

«Важной частью нашей избирательной кампании была наша политическая сатира, направленная на Бидзину Иванишвили в контексте рассказа Джорджа Оруэлла «Скотный двор», который он так любит. Мы заказали рекламные щиты у компании Alma, чтобы наша политическая сатира была появилась на улицах Тбилиси. Однако Alma, которой принадлежат все щиты в Тбилиси и которая успешно сотрудничает с «Мечтой», отказалась от нашей политической сатиры, т.к. не хотела обижать Бидзину Иванишвили», — заявил Нониашвили.

Напомним, ранее Alma представила законопроект, предполагающий запрет на размещение рекламных баннеров, содержащих ненавистнические высказывания и ненормативную лексику. Компания уже обратилась в парламент с соответствующей инициативой.

Во время предвыборной гонки в Тбилиси на рекламных щитах, принадлежащих компании, были размещены т.н. «кровавые баннеры», которые вызвали волну критики в адрес Alma.