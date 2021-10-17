В тюрьме Михаила Саакашвили навестил лечащий врач

В руставской тюрьме Михаила Саакашвили навестил лечащий врач Николоз Кипшидзе. До того, как зайти к экс-президенту он сообщил прессе, что 19 октября консилиум докторов будет обсуждать состояние здоровья Саакашвили, который голодает в знак протеста с 1 октября.

«Ситуация меняется каждый день. Иногда я говорю вам, что ему лучше, иногда говорю, что — хуже. Не могу сказать, что состояние его здоровья удовлетворительное. Представьте, если бы вы находились в камере и 2 недели ничего не ели», — сказал Кипшидзе.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Сразу после этого он объявил голодовку.