«РФ оккупирует 20% территорий Грузии»: музыкант отказался от участия в российском шоу

Грузинский певец Мебо Нуцубидзе отказался от участия в российском музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе», которое выходит в эфире телеканала «Россия 1». О своем решение музыкант сообщил на Facebook-странице, сопроводив пост скришотами переписки.

«С этого ужасного российского шоу мне пишут уже в третий раз. В прошлом и позапрошлом году я просто просмотрел сообщение. В этом году они снова написали, меня это достало», — написал Нуцубидзе.

Певец решился ответить организаторам шоу и на английском языке подробно объяснил причину отказа.

«Приветствую вас из Грузии. Если вы не в курсе, то территории моей страны оккупированы вооруженными силами Российской Федерации. Следовательно, для меня совершенно неприемлемо выступать и петь в стране, которая уже убила множество граждан Грузии и продолжает их убивать или арестовывать. Сегодня Россия оккупирует 20% территорий Грузии.

Добавлю, что ради интереса посмотрел несколько эпизодов вашего шоу и не удивился тому, что вы всегда представляете грузин, как нацию «хачапури» и «нанай-нанай-нана». Создание этой карикатуры, полной ложных стереотипов, разумеется, абсолютно для меня неприемлемо.

Я грузин и я горжусь своей историей и культурой. Я не хочу быть частью шоу, которое унижает наши ценности и наше наследие. Спасибо и всего доброго до возвращения наших территорий», — написал певей организаторам.