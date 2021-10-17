Премьер: ежемесячная надбавка для ветеранов будет увеличена в 5 раз

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, с января 2022-го ежемесячная надбавка для ветеранов в размере 22 лари будет увеличена в 5 раз. Об этом глава грузинского правительства заявил во время выступления на мероприятии, приуроченном ко Дню ветеранов.

«Я хочу сказать, что вопрос, который беспокоит нас всех, — ежемесячная надбавка в размере 22 лари, по нашему решению будет выплачиваться и увеличена с января в 5 раз. Признательность вам это не только признание ваших заслуг, но и забота о будущем», — сказал премьер-министр Грузии.