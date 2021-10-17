Коронавирус в Грузии: статистика 17 октября

В Грузии за сутки выявлен 4 581 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 662 334-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 525;
- Имерети – 876;
- Кахети – 878;
- Самегрело – Земо Сванети – 349;
- Шида Картли – 200;
- Квемо Картли – 255;
- Аджария – 161;
- Гурия – 112;
- Мцхета-Мтианети – 80;
- Самцхе-Джавахети – 95;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 50.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 494 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 612 481 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 28 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 468 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 40 359 (+2 059). Из этого числа 1 193 пациента находятся в тяжелом состоянии, 266 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 337 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 984 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 61 человек;
- Проходят лечение на дому – 34 038 человек;
- На самоизоляции находятся – 25 871 человек.
За последние 24 часа было проведено 46 123 теста. В том числе 24 852 исследования на антиген и 21 271 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,93%. Показатель за последние 14 дней – 8,31%.