vials with samples of sars cov 2 covid 19 in a res NR6HBA9 #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Vials with samples of SARS-COV-2 Covid-19 in a research laboratory, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 17 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 4 581 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 662 334-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 525;
  • Имерети – 876;
  • Кахети – 878;
  • Самегрело – Земо Сванети – 349;
  • Шида Картли – 200;
  • Квемо Картли – 255;
  • Аджария – 161;
  • Гурия – 112;
  • Мцхета-Мтианети – 80;
  • Самцхе-Джавахети – 95;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 50.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 494 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 612 481 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 28 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 468 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 359 (+2 059). Из этого числа 1 193 пациента находятся в тяжелом состоянии, 266 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 337 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 984 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 61 человек;
  • Проходят лечение на дому – 34 038 человек;
  • На самоизоляции находятся – 25 871 человек.

За последние 24 часа было проведено 46 123 теста. В том числе 24 852 исследования на антиген и 21 271 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,93%. Показатель за последние 14 дней – 8,31%.

 

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