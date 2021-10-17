МВД: задержан человек, разыскиваемый за умышленное убийство в Батуми

МВД Грузии сообщает о задержании в Батуми человека, разыскиваемого в связи с умышленным убийством и покушением на убийство.

По данным ведомства, 8 октября в Батуми он напал на двух братьев, живущих по соседству. Нанеся им ранения из огнестрельного оружия, обвиняемый скрылся с места происшествия. Один из братьев скончался на месте, второго удалось спасти.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Батуми сотрудниками Аджарского управления полиции МВД Грузии задержан Р.Г. 1974 года рождения, обвиненный в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство.

Следствием установлено, что в ночь на 8 октября текущего года обвиняемый выстрелил и ранил своих соседей Т.К. 1972 г.р. и А.К. 1964 г.р., ночью в их квартире», — говорится в заявлении ведомства.

13 октября задержанному Р.Н. заочно было предъявлено обвинение по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство) и подпункту «Б» второй части статьи 19-109 (попытка умышленного убийства человека, находящегося в беспомощном состоянии).

Мужчину нашли в Тбилиси, при задержании было изъято оружие. Преступник уже находится в пенитенциарном учреждении.