В Грузии впервые с 2009 года замечен леопард

В Грузии впервые с 2009 года был замечен леопард. Об этом сообщает исследовательская группа Nacres, которая вела поиски следов млекопитающего 12 лет.

Животное было зафиксировано на изображении с одной из фото ловушек, установленных заповеднике в регионе Тушети.

Исследование профинансировал Кавказский офис Всемирного фонда дикой природы (WWF). Находку команда посвятила поэту, публицисту и экологу Нугзару Зазанашвили, который скончался в мае 2021-го. Именно им были инициированы обе последние попытки поисков леопарда в Грузии.