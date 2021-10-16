В Грузии создали гражданское движение «За свободу Миши»

Гражданские активисты и представители неправительственных организаций Грузии создают движение «За свободу Миши». Его главная задача – добиться освобождения третьего президента страны Михаила Саакашвили. По словам активистов, только так можно ослабить политический кризис в Грузии и остановить политические репрессии.

Штаб-квартира нового движения разместилась в Библиотеке Саакашвили. Свою первую акцию протеста участники организации провели у бизнес-центра и дома основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

В новое объединение вошли движения «За Грузию», «20 июня», «Свободная зона» и др. Они обещают проводить акции протеста почти каждый день.