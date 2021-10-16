Коронавирус в Грузии: +5 076 заболевших, +1 126 выздоровевших

В Грузии за сутки выявлено 5 076 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 657 753-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 599;
- Имерети – 1 028;
- Кахети – 720;
- Самегрело – Земо Сванети – 435;
- Шида Картли – 387;
- Квемо Картли – 309;
- Аджария – 159;
- Гурия – 144;
- Мцхета-Мтианети – 137;
- Самцхе-Джавахети – 85;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 73.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 126 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 609 987 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 44 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 440 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 38 300 (+3 906). Из этого числа 1 180 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 252 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 176 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 922 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 59 человек;
- Проходят лечение на дому – 32 202 человека;
- На самоизоляции находятся – 28 386 человек.
За последние 24 часа было проведено 62 994 теста. В том числе 41 001 исследование на антиген и 21 993 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,06. Показатель за последние 14 дней – 8,04%.