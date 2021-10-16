Коронавирус в Грузии: +5 076 заболевших, +1 126 выздоровевших

В Грузии за сутки выявлено 5 076 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 657 753-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 599;

Имерети – 1 028;

Кахети – 720;

Самегрело – Земо Сванети – 435;

Шида Картли – 387;

Квемо Картли – 309;

Аджария – 159;

Гурия – 144;

Мцхета-Мтианети – 137;

Самцхе-Джавахети – 85;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 73.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 126 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 609 987 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 44 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 440 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 38 300 (+3 906). Из этого числа 1 180 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 252 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 176 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 922 человека;

В карантинных пространствах находятся – 59 человек;

Проходят лечение на дому – 32 202 человека;

На самоизоляции находятся – 28 386 человек.

За последние 24 часа было проведено 62 994 теста. В том числе 41 001 исследование на антиген и 21 993 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,06. Показатель за последние 14 дней – 8,04%.